大阪・関西万博が閉幕 午後10時で閉場→日付変わっても大盛り上がり

2025年10月14日 8時46分

スポーツ報知

ざっくり言うと
大阪・関西万博が13日に閉幕し、会場では午後10時に閉場がアナウンスされた
一部のパビリオンは夜を通しての「後夜祭」を開催
終電の深夜0時20分を過ぎても、夜更けの人工島に重低音が響いた