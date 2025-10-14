2026年2月、史上初めてイタリアの2つの都市で開催される「ミラノ・コルティナ オリンピック2026」。その熱戦を伝えるテレビ朝日系オリンピック番組のキャスター陣が決定。メインキャスターに松岡修造、キャスターにヒロド歩美という『報道ステーション』のスポーツコーナーでおなじみの2人が就任する。松岡は2004年のアテネ五輪から22年、12大会連続（夏季・冬季含め）で、テレビ朝日オリンピックメインキャスターを務めることとな