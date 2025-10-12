精白米の表面に残る肌ヌカを取り除くことで、米研ぎの手間が省ける「無洗米」。その名の通り「洗わずに炊ける」便利な米ですが、実際には「結局、軽くすすいでいる」という人も少なくないようです。家庭ごとに違いがある“無洗米の扱い方”、SNS上の声を探ってみました。「そのまま炊くのはちょっと抵抗があって…」実は、「無洗米」は米研ぎの手間を省けるだけではありません。一般的な精白米は、洗米する際にうまみ成分まで