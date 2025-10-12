10月10日のパラグアイ戦を２−２のドローで終えた日本代表は14日、世界屈指の強豪ブラジルと対戦する。12日に別メニューが続いていた前田大然の離脱が発表されたなか、同日に千葉県内で実施されたトレーニングには残りの25人全員が参加。左足首の怪我を抱え、前日に全体練習に合流（途中から別メニュー）した久保建英も公開された冒頭15分間は、全体トレーニングに加わっていた。 ９月のアメリカ遠征から３試合勝ちな