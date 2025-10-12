Í­Â¼²Í½ã¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­Â¼ÍõÎ¤¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¡Ô1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÈæ³Ó¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¥Ó¥Õ¥©¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤äÆó¤ÎÏÓ¤¬¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤­¤ä¤¹¤¤¡×10¥­¥í¤Î¸ºÎÌ¤òÊó¹ð¤·¤¿Í­Â¼ÍõÎ¤²Ã¹©¤ò¼Õºá¤·¤¿Í­Â¼ÍõÎ¤µÞ·ã¤Ê¸ºÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê1Ç¯¤«¤±¤Æ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤«¡¢¡Ô¸Ä¿ÍÅª