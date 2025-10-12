10·î11Æü¡¢½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬ÊÆÁÒ¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ËÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±»ï¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥È¥ê¤Ë¤è¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£10·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢¡È·ã¥ä¥»¡É¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥É¥¿¥­¥ã¥ó¤Ç¿´ÇÛ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÊóÆ»¤Ç