俳優の米倉涼子が、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検された アルゼンチン国籍の知人男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上 家宅捜索で薬物のようなものが押収され、違法なものであると判明した

関連の最新ニュース
米倉涼子に家宅捜索報道
米倉涼子を麻薬取締法違反の疑いで書類送検 家宅捜索で違法薬物を押収
2026年1月20日 11時30分
12/18 20:02 米倉涼子の自宅周辺に異様な緊張感 18日早朝からメディアが集結か
10/21 11:04 米倉涼子「大麻だとは知らなかった」と話したか 元恋人が愕然とも

【独自】米倉涼子さん麻薬取締法違反容疑で書類送検 麻薬取締部
2026年1月20日 11時30分