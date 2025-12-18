国民的女優の周辺が、再び騒がしくなってきた。長らく公の場から姿を消している米倉涼子（50）の自宅マンション前に、12月18日早朝からテレビ局の報道関係者などが詰めかけているという。現場は異様な緊張感に包まれている──。【写真】変装して歩く米倉涼子。外国人恋人・ゴンサロ氏と密着して踊る姿なども事の発端は今年の初秋に遡る。スポーツ紙デスクは、当時の米倉の動きについて振り返る。「予兆は9月にありました。17