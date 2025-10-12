ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ö¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÎø¿Í¡É¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊµóÆ°¡Ä¡Öµ¢¹ñ±ä´ü¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¸°¹¤¡×¤Ç¿¼¤Þ¤ëÆæ
¡¡10·î11Æü¡¢½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬ÊÆÁÒ¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ËÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥È¥ê¤Ë¤è¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£10·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢¡È·ã¥ä¥»¡É¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Ç¿´ÇÛ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÊóÆ»¤Ç¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏµÞÀ¹øÄË¤ª¤è¤ÓÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë´µ¤¤¡¢¼£ÎÅ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤êÁé¤»¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¤ä¡¢Âç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¼Âà¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤«¤éCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿Íºà²ñ¼Ò¤ÎCMÆ°²è¤â¡¢YouTube¾å¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¡¢¡ØÃ±¤Ê¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÀ¤´Ö¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ææ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¯¥¨¥Ã¥·¥ç»á¤ÎµóÆ°¤À¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤È¥´¥ó¥µ¥í»á¤Ï2020Ç¯¤Ë¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤ÇÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¡¢¼ñÌ£¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¤ò½¬¤¤»Ï¤á¡¢¹Ö»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î´Ø·¸À¤«¤é¡¢¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ç¿´Ï«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥´¥ó¥µ¥í»á¤Ï¡¢¸½ºß³¤³°ÂÚºßÃæ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢10·î¤«¤éÅÔÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¶µ¼¼¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÔGonzaloÀèÀ¸¤¬½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êµ¢¹ñ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶µ¼¼¤ÎInstagram¤Ë²¿ÅÙ¤«¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í»á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¸½ºß¸°¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥¬¥µÆþ¤ì¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤È¥´¥ó¥µ¥í»á¤¬È¾Æ±À³¤¹¤ë¼«Âð¤À¤Ã¤¿¡£Îø¿Í¤ÎµçÃÏ¤Ë¡¢¥´¥ó¥µ¥í»á¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£