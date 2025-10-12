10月11日午前、思わず耳を疑うニュースが飛び込んできた。女優の米倉涼子（50）が、“マトリ”（厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部）の捜査を受けていることが報じられたのだ。記事によると、8月20日にマトリが都内にある米倉の自宅マンションで家宅捜索を行ったといい、「週刊文春」の問い合わせに対して米倉の事務所は期日までに回答しなかったと報じられている。この話は10月上旬ごろから、メディア業界でも広まっていた。「