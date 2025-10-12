¡ÔÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤ÏÁûÁ³¡ÕÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¡¾×·â¤Î¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¡Ä¡ÈÂç²¸¿Í¡É¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡È¿¼¹ï¤Ê°ÛÊÑ¡É
10·î11Æü¸áÁ°¡¢»×¤ï¤º¼ª¤òµ¿¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬¡¢¡È¥Þ¥È¥ê¡É¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ë¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î20Æü¤Ë¥Þ¥È¥ê¤¬ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆÁÒ¤Î»öÌ³½ê¤Ï´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Ï10·î¾å½Ü¤´¤í¤«¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ç¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¡È¥Þ¥È¥ê¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð²ó¤ê¡¢°ì»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¿·Ê¹¤Þ¤Ç¿ô½½Ì¾¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤äµ¼Ô¤¬ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÊ¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸åÊóÆ»¤¬Ç¡¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤ÊÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÊÆÁÒ¡£¸½»þÅÀ¤ÇÊÆÁÒ¥µ¥¤¥É¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¡È¿¿µÕ¡É¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¾×·â¤ò±£¤»¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÊóÆ»¤Î¡ÈÁ°Ãû¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤òÊÆÁÒ¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·î¤Ë¿ô²ó¤ÏÄê´üÅª¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬8·î19Æü¤ÎÅê¹Æ¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸½ÕÊóÆ»¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢9·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËÄ¾Á°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¢Ç¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¹âµé¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÄ¾Á°¤Ë¼Âà¤·¤¿¤È¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
ËÜ»ï¤â¡¢¡Ç20Ç¯¤«¤é·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆÁÒ¥µ¥¤¥É¤¬¹¹ð°Æ·ï¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï»Å»ö¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¡É¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¾¯¤·Á°¤Ë¤âÊÆÁÒ¤Ï¤³¤ó¤Ê¡È°ÛÊÑ¡É¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯2·î18Æü¤Ë¡¢ºòÇ¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÉÒ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÏÄ¤¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÂçÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤â¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¸¥ÇÕ¤Î¤È¤¤·¤«¸ý¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¤¢¤È¤Ï¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÊÆÁÒ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤â¡È²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤ÈÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±½¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤³¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»ýÉÂ¤Î¤¿¤á¤ËÃÇ¼ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£¤Ï¤¿¤À¡¢ÊÆÁÒ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤À¡½¡½¡£