［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田森保一監督が率いる日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップでパラグアイ代表と大阪のパナソニックスタジアム吹田で対戦した。日本のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは鈴木彩艶、３バックは右から瀬古歩夢、渡辺剛、鈴木淳之介、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、ウイングバックは右に伊東純也、左に中村敬斗、２