【日本代表の採点＆寸評】試合巧者のパラグアイにドローが精一杯。６人が５点台の厳しい評価に…得点者の小川や上田を上回る“唯一の７点台”は圧倒的だったボランチ
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
森保一監督が率いる日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップでパラグアイ代表と大阪のパナソニックスタジアム吹田で対戦した。
日本のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは鈴木彩艶、３バックは右から瀬古歩夢、渡辺剛、鈴木淳之介、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、ウイングバックは右に伊東純也、左に中村敬斗、２シャドーは南野拓実と堂安律、１トップは小川航基というラインナップだ。
序盤は拮抗した展開で、21分に日本は先手を取られる。ロングパスに抜け出したミゲル・アルミロンに背後を取られ、巧みなトラップからのボレーシュートでゴールを割られる。
その５分後、小川の豪快な無回転ミドル弾で試合を振り出しに戻す。タイスコアで迎えた後半、64分に相手のクロス攻撃からディエゴ・ゴメスのヘディングシュートで被弾。再びリードを許す。
１点ビハインドのまま時計の針は90分を回る。このまま敗戦かと思われた90＋４分、右サイドから伊東がクロスを供給し、ファーで待ち構えていた途中出場の上田綺世が頭で押し込む。土壇場の同点弾で、日本が２−２のドローに持ち込んだ。
▼日本代表のチーム採点「5.5」
ブラジル戦に向けて複数の常連組を温存し、代表歴の浅い選手をもっと多く使う手もあったが、鎌田大地と上田以外は主力級を先発で起用した。
とくに前半はプレスが効いていたが、縦パス１本で何もないところから先制点を許し、後手に回った。２失点目もしかり、数少ないチャンスを確実に仕留める南米勢の試合巧者ぶりにしてやられる結果となった。
チャンスは日本の方が多かったが、最後の局面での精度はやはり課題だ。
それでも好パフォーマンスを発揮した選手は少なくない。中盤でボールを何度も奪い取って攻撃に繋げ、圧倒的なプレゼンスを発揮したボランチの佐野には、最高点の７点を付与した。
１対１で抜群の強さを発揮したDF渡辺、先発抜擢に応えてミドルシュートをねじ込んだ小川、途中出場から５分で同点弾の上田、好クロスを連発し、その上田のゴールをアシストした伊東の４人は及第点以上の6.5点とした。
逆に、24年２月のアジア杯イラン戦以来となる２失点を喫したGK鈴木彩、２失点に絡む形となったDF瀬古、決定的な仕事ができなかった堂安と南野の２シャドー、突破を封じられ、ほろ苦い代表デビューとなった斉藤光毅、そして交代策がやや遅かった感のある森保監督の６人を、及第点以下の５点台とした。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
※MAN OF THE MATCH＝取材記者が選定するこの試合の最優秀選手。
※採点は10点満点で「６」を及第点とし、「0.5」刻みで評価。
※出場時間が15分未満の選手は原則採点なし。
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
