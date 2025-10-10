森保一監督が率いる日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップでパラグアイ代表とパナソニックスタジアム吹田で対戦している。田中碧、中村敬斗、伊東純也らが先発したなか、日本は序盤からサイドを起点に攻撃を仕掛ける。 しかし得点を奪えずにいると、20分に一瞬の隙を突かれて先制点を献上。ボバディジャの浮き球パスに抜け出したアルミロンにワントラップからボレーシュートを叩き込まれた。それでもその６分後