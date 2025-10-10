香川県人事委員会は、県職員の給与やボーナスを引き上げるよう勧告しました。改定額・改定率はともにバブル期以来の高い水準です。 【写真を見る】香川県人事委員会が香川県職員の給与やボーナスを引き上げるよう勧告バブル期以来の高い水準 香川県人事委員会の平尾委員長が、池田知事に勧告書を手渡しました。香川県職員の給与は民間企業に比べ月平均で1万1,113円低いとして、この差を埋めるため、月額1万1,108円