¹áÀî¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸©¿¦°÷¤ÎµëÍ¿¤ä¥Üー¥Ê¥¹¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þÄê³Û¡¦²þÄêÎ¨¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ð¥Ö¥ë´ü°ÊÍè¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¹áÀî¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¿Èø°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢ÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ë´«¹ð½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¿¦°÷¤ÎµëÍ¿¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤ËÈæ¤Ù·îÊ¿¶Ñ¤Ç1Ëü1,113±ßÄã¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢·î³Û1Ëü1,108±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Ç¯Ï¢Â³¤Î°ú¤¾å¤²´«¹ð¤Ç¡¢²þÄê³Û¡¦²þÄêÎ¨¤Ï¤È¤â¤Ë1991Ç¯°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥Ê¥¹¤Î»Ùµë·î¿ô¤â0.05¤«·î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹áÀî¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¡¡Ê¿ÈøÉÒÉ§°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¿¦°÷¤¬¹ÔÀ¯¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦Ì³¤òÄÌ¤¸¸©Àª¤ÎÈ¯Å¸¤È¸©Ì±Ê¡»ã¤Î¸þ¾å¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¤¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡ÊÃÓÅÄË¿Í¹áÀî¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Î´«¹ð¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¾å¤Ç¡¢¸½²¼¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¡¢¸©¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
µëÍ¿¤Î²þÄê¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿Í·ïÈñ¤ÏÇ¯´Ö¤ÇÌó33²¯±ß¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£