ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 記者の支持率下げる発言 フィフィが批判「恥もへったくれもない」 フィフィ メディア 時事ニュース J-CASTニュース 記者の支持率下げる発言 フィフィが批判「恥もへったくれもない」 2025年10月9日 14時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市早苗氏の会見を待つ記者が「支持率下げてやる」と発言したとされる件 フィフィは「恥もへったくれもないんだろう」とYouTube動画で指摘 「マスコミがマスゴミって言われるのはこういうところだと思う」と語った 記事を読む