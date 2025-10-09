タレントのフィフィさんが2025年10月8日に公式YouTubeチャンネルでライブ配信を行い、その中で、自民党・高市早苗新総裁の記者会見を待機する報道陣の一部が「支持率下げてやる」などと発言したとされる動画が拡散されたことに言及した。

「マスコミがマスゴミって言われるのはこういうところ」

問題視されているのは、高市氏が10月7日に行った記者会見のライブ中継を切り抜いた動画だ。日本テレビのYouTubeチャンネルが会見前から生配信を実施する中、報道関係者の男性が「支持率下げてやる」「支持率下げるような写真しか出さねえぞ」などと発言したとされる。

今回の配信でフィフィさんは問題の発言を取り上げ「ヤバくない？これ。やっぱ所詮さ、この人たちっていじめ体質っていうか、恥もへったくれもないんだろうし、マスコミがマスゴミって言われるのはこういうところだと思うんですよ」「レベルも低すぎるしね、ほんとに」と憤った。

「これこそヘイト。これこそ差別」

さらにフィフィさんは、テレビ東京の名物報道局員で前官邸キャップ・篠原裕明氏が7日にXで「冗談であれ、許されない言葉がある。いま自分たちの仕事に、厳しい目が向けられている自覚を持つべき」と、「支持率下げてやる」発言に向けたものと見られる投稿をしたことにも触れた。

その上で「ほんとその通り」と納得し、「自覚を持ちなさい。マスゴミって言われていたり、信頼と信用が地に落ちているということを」「自分らがどういう目で見られているかを真摯に受け止めて、心を入れ替えて」「ジャーナリズムとは何ぞやということで、初心に立ち返らなきゃいけないんだよ」と訴えた。

また、民放などのオールドメディアでこのニュースを積極的に報じるべきであるにもかかわらず、「何も取り上げないよね。自分たちが悪態ついたこととか暴言吐いたこととかは」とフィフィさん。そして「これこそヘイト。これこそ差別」「あんたたちはヘイトの塊だ、オールドメディア！」と非難し、「やんないよ、テレビで全然。暇なワイドショーも全然ネタがなくてさ、どうしようもないものばっかりいつもやってるんだけど、すげぇいいネタじゃん、これ。ヘイトじゃん。超ヘイトじゃん」と怒りが収まらなかった。