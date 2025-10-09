コーヒーチェーン「スターバックス」は10月10日、全国の店舗(一部店舗を除く)で、ハロウィンをモチーフにした新作ドリンク「アサイー ベリー フラペチーノ」を発売する。価格は店内730円、テイクアウト717円(各税込)。大きさはTallサイズのみ。〈猫耳チョコレートをトッピング〉「アサイー ベリー フラペチーノ」は、アサイーやカシス、ラズベリー、ブラックベリーフレーバーなどを合わせたベリー風味のフローズンドリンクに、ブラ