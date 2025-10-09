【スタバ】猫耳チョコレートを飾った「アサイーベリーフラペチーノ」発売、ハロウィングッズも登場

コーヒーチェーン「スターバックス」は10月10日、全国の店舗(一部店舗を除く)で、ハロウィンをモチーフにした新作ドリンク「アサイー ベリー フラペチーノ」を発売する。

価格は店内730円、テイクアウト717円(各税込)。大きさはTallサイズのみ。

「アサイー ベリー フラペチーノ」は、アサイーやカシス、ラズベリー、ブラックベリーフレーバーなどを合わせたベリー風味のフローズンドリンクに、ブラッククランチを加えている。上面にはホイップを絞り、ブラックショコラソースと、猫耳をイメージしたチョコレートをトッピングした。

まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのような、ハロウィンらしい見た目が特徴。仕上げにかけるブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう、味わいにもこだわったという。

スターバックスコーヒージャパンは、「甘酸っぱいベリーの味わいとザクザクとした食感、そして黒猫をモチーフにしたデザインが織りなす、特別な一杯をお楽しみください」としている。

スターバックス「アサイー ベリー フラペチーノ」

〈「 アサイ ーベリー ゆずシトラス&ティー」も同時発売〉

また、同日の10月10日に、アサイーやベリーを使ったティー「アサイー ベリー ゆずシトラス&ティー」も発売する。テイクアウト579円、店内590円(各税込)。

◆アサイー ベリー ゆずシトラス&ティー

ブラックティーのまろやかな渋みに、甘酸っぱいアサイーベリーベース、ゆずのすっきりとした風味を合わせたドリンク。カップの底にはシトラスの果肉が入っており、飲むたびに爽快感のある味わいが広がる。

スターバックス「アサイー ベリー ゆずシトラス&ティー」

そのほか、フードメニューには「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」(店内350円)が登場する。

スターバックス「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」

〈ハロウィングッズも発売〉

また、同日10月10日からは、ハロウィングッズの店頭販売を開始する。2025年のハロウィングッズのテーマは『Playful Halloween Cat』。いたずら好きの黒猫をモチーフにしたステンレスボトルやマグカップ、タンブラーを取りそろえる。

ハロウィングッズの一部商品は、暗闇で光る仕様となっていたり、中に入れるドリンクの温度で色が変わったりと、遊び心のあるグッズに仕上げた。

【グッズ ラインアップ(一部抜粋、価格は税込)】

スターバックス ハロウィングッズ2025

◆ハロウィン2025ステンレスボトルグリッターパープル444ml(4,900円)

◆ハロウィン2025ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク710ml(3,550円)

◆ハロウィン2025ベアリスタMini(2,750円)

◆ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット473ml(2,800円)

◆ハロウィン2025ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト(2,400円)

◆ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml(5,600円)

スターバックス ハロウィングッズ2025

◆ハロウィン2025ステンレスTOGOボトルキャット473ml(5,550円)

◆ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット355ml(4,700円)

◆ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク355ml(2,600円)

◆ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット296ml(2,800円)

■スターバックスコーヒー 公式サイト