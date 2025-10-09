【スタバ】猫耳チョコレートを飾った「アサイーベリーフラペチーノ」発売、ハロウィングッズも登場
コーヒーチェーン「スターバックス」は10月10日、全国の店舗(一部店舗を除く)で、ハロウィンをモチーフにした新作ドリンク「アサイー ベリー フラペチーノ」を発売する。
価格は店内730円、テイクアウト717円(各税込)。大きさはTallサイズのみ。〈猫耳チョコレートをトッピング〉
「アサイー ベリー フラペチーノ」は、アサイーやカシス、ラズベリー、ブラックベリーフレーバーなどを合わせたベリー風味のフローズンドリンクに、ブラッククランチを加えている。上面にはホイップを絞り、ブラックショコラソースと、猫耳をイメージしたチョコレートをトッピングした。
まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのような、ハロウィンらしい見た目が特徴。仕上げにかけるブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう、味わいにもこだわったという。
スターバックスコーヒージャパンは、「甘酸っぱいベリーの味わいとザクザクとした食感、そして黒猫をモチーフにしたデザインが織りなす、特別な一杯をお楽しみください」としている。
スターバックス「アサイー ベリー フラペチーノ」〈「アサイーベリー ゆずシトラス&ティー」も同時発売〉
また、同日の10月10日に、アサイーやベリーを使ったティー「アサイー ベリー ゆずシトラス&ティー」も発売する。テイクアウト579円、店内590円(各税込)。
◆アサイー ベリー ゆずシトラス&ティー
ブラックティーのまろやかな渋みに、甘酸っぱいアサイーベリーベース、ゆずのすっきりとした風味を合わせたドリンク。カップの底にはシトラスの果肉が入っており、飲むたびに爽快感のある味わいが広がる。
スターバックス「アサイー ベリー ゆずシトラス&ティー」
そのほか、フードメニューには「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」(店内350円)が登場する。
スターバックス「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」〈ハロウィングッズも発売〉
また、同日10月10日からは、ハロウィングッズの店頭販売を開始する。2025年のハロウィングッズのテーマは『Playful Halloween Cat』。いたずら好きの黒猫をモチーフにしたステンレスボトルやマグカップ、タンブラーを取りそろえる。
ハロウィングッズの一部商品は、暗闇で光る仕様となっていたり、中に入れるドリンクの温度で色が変わったりと、遊び心のあるグッズに仕上げた。
【グッズ ラインアップ(一部抜粋、価格は税込)】
スターバックス ハロウィングッズ2025
◆ハロウィン2025ステンレスボトルグリッターパープル444ml(4,900円)
◆ハロウィン2025ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク710ml(3,550円)
◆ハロウィン2025ベアリスタMini(2,750円)
◆ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット473ml(2,800円)
◆ハロウィン2025ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト(2,400円)
◆ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml(5,600円)
スターバックス ハロウィングッズ2025
◆ハロウィン2025ステンレスTOGOボトルキャット473ml(5,550円)
◆ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット355ml(4,700円)
◆ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク355ml(2,600円)
◆ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット296ml(2,800円)