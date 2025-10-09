近年、プロ野球界から「3割バッター」が減り続けている。ここまで「投高打低」が進んだのは、どうしてなのだろうか？新刊『工藤メモ 「変化に気づく、人を動かす」最強の習慣』を上梓した工藤公康氏は、「ピッチャーの球種の増加」が影響していると指摘する。一体、どういうことなのか、くわしく解説してもらった。「3割バッター」が顕著に減っている近年、プロ野球では3割バッターが減っていると言われていますが、それは数値と