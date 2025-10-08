ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 高市総裁の会見を待つ記者の話し声 中継で流れる「支持率下げてやる… 高市早苗 メディア 時事ニュース J-CASTニュース 高市総裁の会見を待つ記者の話し声 中継で流れる「支持率下げてやる」 2025年10月8日 10時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市早苗新総裁の会見を待つ記者らの話し声がネット中継で流れた 「支持率下げてやる！」などの発言部分が切り抜かれ、SNSで拡散 「ジャーナリズムはとことん堕落したのね」など、あきれる声が相次いでいる 記事を読む おすすめ記事 共産・志位和夫議長、高市新総裁の「馬車馬」に苦言も...ツッコミ続々 立川志らく「この方には『馬の耳に念仏』」 2025年10月6日 13時6分 田中真紀子氏、ラブホテル密会問題の前橋市長は「すぐ身を引かなきゃいけませんよ。私ならすぐ辞めますね」 2025年10月3日 15時40分 田中真紀子氏、ラブホテル密会問題の前橋市長は「これ以上の説明はできない。だったら、さっさと辞めた方がいい」 2025年10月3日 15時50分 自公が会談“政治とカネ”“靖国”懸念伝える…連立の継続は？ 自民党の新執行部発足 2025年10月7日 21時0分 社民党、高市新総裁選出受け談話 “奈良公園の鹿”発言「排外主義煽りかねない」「首相としての資格問われかねない」 2025年10月4日 17時49分