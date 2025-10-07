阪神の才木浩人、佐藤輝明、巨人の岡本和真、西武の今井達也、高橋光成、そしてヤクルトの村上宗隆など、多くのスター選手がポスティングによるMLB移籍が噂されている。そのため、今オフは「日本人選手の入札ラッシュになる恐れがある」と言われているほどだ。ただし、ハッキリと今オフのMLB移籍を宣言しているのは、村上だけ。はたして日本球界最高のスラッガーが選ぶ球団は？「もともとMLB志向は高く、『目標の選手は大谷