『NYLON JAPAN』の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）を起用した12月号（10月28日発売）の表紙ビジュアルが公開された。阿部が同誌でソロ表紙を飾るのは初となる。 【画像】クール×冬ファッションの新鮮なビジュアルの阿部亮平／ナチュラルに前髪を下ろしていることが多い阿部亮平 ■クールに冬ファッションを着こなす阿部亮平 今号のテーマは「Frozen with joy, Melted by Love」。「冬の凍てつく寒さの中