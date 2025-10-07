『NYLON JAPAN』の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）を起用した12月号（10月28日発売）の表紙ビジュアルが公開された。阿部が同誌でソロ表紙を飾るのは初となる。

■クールに冬ファッションを着こなす阿部亮平

今号のテーマは「Frozen with joy, Melted by Love」。「冬の凍てつく寒さの中に佇む《阿部亮平》が、最高にクールに冬ファッションを着こなすカバーストーリー」だといい、表紙では前髪をセンター分けにした阿部が、グレーのファージャケットを羽織り、襟元に手を添えてカメラにクールな眼差しを向けている。青みを帯びたライティングが肌の透明感を際立たせ、まるで冬の空気を閉じ込めたような1枚だ。

また、投稿によると「ストーリーの中には、“朝の顔”と打って変わって、雪降る夜のシチュエーションでのエモーショナルなカットも掲載 ほかにも、クレバーな“あべちゃん”らしいアイウェアをしたストリートスタイルや、スノーマンシルエットのもこもこジャケットスタイルなど、モードな中にも大人の色気を感じるバリエーション豊かなストーリーが完成」とのこと。さらに、“愛”や“内面の二面性”について語るインタビューも収録されているという。

SNSでは「息をのむほど美しい」「視線が冷たくて熱い」「氷の王子みたい」「冷凍保存したいレベル」「阿部ちゃん、NYLONの世界観に完璧にハマってる」など、称賛の声が相次いでいる。

■ナチュラルに前髪を下ろしていることが多い阿部亮平

