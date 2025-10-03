¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏWCS¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë1¾¡2ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 3¡¼1 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥·¥«¥´¡Ë2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹-¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥«¥Ö¥¹¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·»î¹ç¸å¡¢Âç¤¤¤Ë¹Ó¤ì¤¿¡£È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï¿³È½ÃÄ¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢Éþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤É°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£Âè1Àï¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¢Âè2Àï¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬À©¤·¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê