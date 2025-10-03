¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÅÜ¤ê»ß¤Þ¤é¤º¡¡½ªÀï¸å¤Ë¿³È½ÃÄ¤È°ì¿¨Â¨È¯¡Ä¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤¬¸Æ¤ó¤À»öÂÖ
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏWCS¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë1¾¡2ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 3¡¼1 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥·¥«¥´¡Ë
¡¡2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹-¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥«¥Ö¥¹¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·»î¹ç¸å¡¢Âç¤¤¤Ë¹Ó¤ì¤¿¡£È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï¿³È½ÃÄ¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢Éþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤É°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¢Âè2Àï¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬À©¤·¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤ÎÂè3Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬1²ó0/3¡¢21µå¤òÅê¤²4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÇÁá¡¹¤ËKO¡£7²ó¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬¥½¥í¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤·¤«¤·9²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥á¥ê¥ë³°Ìî¼ê¤Î°ìÈ¯¤ÇÈ¿·â¡£¤½¤Î¸å¤Ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢6µåÌÜ¤ÎÄã¤á¤òÆ²¡¹¤È¸«Á÷¤Ã¤Æ»Íµå¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µå¿³¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥³¡¼¥ë¡£¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤Ï¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤êÂÇÀÊ¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÉÔËþ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤âµå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤º¤ËÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¡ÈÀµ³Î¡É¤Ê¥¾¡¼¥ó¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÂÇÆ±ÅÀ¤ÎÅ¸³«¡£¤·¤«¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï2¼ÔÏ¢Â³»àµå¤Ç¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤ÎÈ½Äê¤ÏÂç¤¤ÊÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï°ìËÜ¤¬½Ð¤º¤ËÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï´¿´î¤ËÊ¨¤¯¥«¥Ö¥¹¤ò¤¿¤À¸«¤Ä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿³È½ÃÄ¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Î²£¤òÄÌ¤Ã¤Æµå¾ìÎ¢¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤¬ºô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤òÍá¤Ó¤»¤«¤±¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£²¿¤È¤â¸åÌ£¤Î°¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë