【ニューデリー＝青木佐知子】インドの外務省は２日、中国本土との直行便を約５年ぶりに再開することで航空当局が合意したと発表した。これを受け、印航空大手インディゴは今月２６日から、印東部コルカタと中国の広州を結ぶ直行便を運航する。両国を結ぶ直行便は、国境が未画定のカシミール地方東部で死者が出る軍事衝突が起きた２０２０年以降、香港を除いて運航されていなかった。印外務省は、再開について「印中の人的交流