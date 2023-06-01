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中国代表団トップ 日本を名指し

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中国の大学教授が30日、アジア安全保障会議で日本を名指しして批判した
  • 「一部勢力が侵略の歴史を覆そうと企てた」と主張
  • 「国際会議の場で、防衛協力を大々的に語る資格はない」と強調した
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