ホカホカ湯気の立つ炊き込みおこわは、もち米の甘みと具材の旨みがギュッと詰まった、秋のごちそうです。冷めてもモチモチとしておいしいので、行楽や運動会のお弁当にもぴったり。今回はE・レシピの人気TOP7をランキング形式でご紹介！ 小豆やクルミの素朴な風味や肉の旨みたっぷりのおこわまで勢ぞろいです。【1位】簡単！ モチモチ炊き込みおこわ堂々の1位に輝いたのは、野菜の風味を存分に楽しめるこちらのレシピ。肉や魚介を