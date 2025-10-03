【炊飯器で簡単】炊き込みおこわの人気レシピランキングTOP7〜2位は栗おこわ、1位は…?
ホカホカ湯気の立つ炊き込みおこわは、もち米の甘みと具材の旨みがギュッと詰まった、秋のごちそうです。冷めてもモチモチとしておいしいので、行楽や運動会のお弁当にもぴったり。
今回はE・レシピの人気TOP7をランキング形式でご紹介！ 小豆やクルミの素朴な風味や肉の旨みたっぷりのおこわまで勢ぞろいです。
【1位】簡単！ モチモチ炊き込みおこわ
堂々の1位に輝いたのは、野菜の風味を存分に楽しめるこちらのレシピ。肉や魚介を使わなくても、具材がもつ旨みで奥深い味に仕上がります。炊飯器に材料を入れるだけで失敗知らず。レンコンのシャキシャキ感や生シイタケの香りをプラスするのもおすすめです。
【2位】秋の味覚！ もちもち栗おこわ
秋の味覚の王様、栗をふんだんに使う贅沢な一品。生栗から炊き上げることで、格別な香りとホクホクとした食感が楽しめます。もち米のモチモチ感と栗のやさしい甘みが口いっぱいに広がり、思わず笑顔になるおいしさです。
【3位】焼き豚入りおこわ
市販の焼豚を加えて、中華風に仕上げるアイデアレシピ。ジューシーな焼き豚からしみ出る旨みが、もち米の一粒一粒に行き渡ります。タケノコのシャキシャキ感や甘栗のホクホク感など、異なる食感をプラスするのがポイント。冷めても風味が落ちないので、お弁当に入れると喜ばれますよ。
【4位】もちもち炊き込みおこわ
豚もも肉と干しエビからじっくりと旨みを引き出す、大人から子どもまで大好きなおこわです。味わいの秘密は、もち米を先に炒めること。油をまとうことで、一粒一粒がコーティングされてツヤツヤの炊き上がりに。噛むほどに旨みがジュワッとあふれ出し、やみつきになりますよ。
【5位】小豆の炊き込みおこわ
小豆ともち米だけで作る、素朴でどこか懐かしいおこわが5位にランクイン。やさしい風味と美しい色合いは、まるでお赤飯のよう。七五三などのお祝いごとや、ハレの日のお弁当にも最適です。小豆の煮汁を捨てずに使うことで、より風味豊かになりますよ。
【6位】クルミの炊き込みおこわ
クルミの香ばしさと、甘辛い味付けが絶妙なバランス。ニンジンやマイタケ、油揚げといったシンプルな具材で作るので、どんな主菜とも相性抜群です。サンマの塩焼きや松茸の土瓶蒸しなど、旬の味覚を添えて秋の食卓を豊かに彩ってみてはいかがでしょうか。
【7位】中華風炊き込みおこわ
豚肉・野菜・魚介をたっぷり使う、これだけで大満足の中華風おこわ。豚肉は先に表面を焼きつけてから炊くことで、香ばしさをプラス。干しエビや干しシイタケの戻し汁も余すことなく使うので、旨みが凝縮された深みのある味わいに仕上がります。彩りにサヤエンドウがない場合は、刻んだ青ネギを散らしてもOKです。
■炊き込みおこわで秋の味覚を堪能！
炊き込みおこわは、野菜だけでも、お肉や魚介を加えても、それぞれ異なる味が楽しめます。もち米を炊飯器にセットするだけなので、手間なく作れるのもうれしいですね。
ご紹介したレシピを参考に、あなたのお気に入りの一品を見つけて、秋の味覚を存分に味わってください。
(ともみ)
【材料】（2人分）
もち米 1.5合
油揚げ 1/2枚
ニンジン 1/6本
板コンニャク 1/4枚
ゴボウ 1/4本
シイタケ(干し) 1~2個
ミツバ 1/4束
だし汁 250~300ml
<調味料>
酒 大さじ 1.5
みりん 小さじ 1.5
砂糖 小さじ 1.5
しょうゆ 小さじ 1.5
塩 小さじ 1/2
【下準備】
1、もち米は水でサッと洗い、ザルに上げておく。
2、油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、縦半分に切ってさらに細切りにする。
3、ニンジンは皮をむき、長さ4cmのせん切りにする。
4、板コンニャクは熱湯に通し、長さ4cmの細切りにする。
5、ゴボウはタワシできれいに洗い、ささがきにして水に放ち、ザルに上げる。
6、シイタケは水につけて柔らかくもどし、石づきを切り落として細切りにする。
7、ミツバは根元を切り落とし、長さ2cmに切る。
【作り方】
1、炊飯器にもち米、＜調味料＞の材料を入れる。だし汁を炊き込みご飯の線まで入れ、ミツバ以外の具を加えてスイッチを入れる。
2、炊き上がったら15分蒸らし、ミツバを加えて全体に混ぜ合わせ、器に盛る。
【材料】（4人分）
むき栗 15~20個位
もち米 3カップ
昆布(10cm角) 1枚
酒 大さじ 3
塩 小さじ 1
ゴマ油 適量
【下準備】
1、むき栗の場合は分量外の塩水でサッと洗い、水気を切る。皮付きの栗の場合は、鍋に栗とかぶる位の水を入れて強火にかけ、煮立ったら中火にして15分位ゆで、水に放つ。粗熱が取れたら、表面の固い皮と渋皮をむく。
2、もち米は、炊く30分以上前に、水でサッと洗ってザルに上げておく。
3、昆布は固く絞ったぬれ布巾で、汚れを拭き取る。
【作り方】
1、炊飯器に、洗ったもち米、酒、塩を入れ、普通に水加減をしてひと混ぜし、むき栗をのせる。昆布を入れてスイッチを入れる。
2、炊き上がったら昆布を取り出し、全体に軽く混ぜて茶碗によそい、ゴマ塩を振る。
【材料】（2人分）
もち米 1.5合
焼豚 100g
ニンジン 1/4本
水煮タケノコ 1/4本
シイタケ(干し) 2~3個
天津甘栗(または焼き栗) 6粒
だし汁 250~300ml
<調味料>
酒 大さじ 1.5
みりん 小さじ 2
砂糖 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1.5
塩 小さじ 1/2
【下準備】
1、もち米は水でサッと洗い、ザルに上げておく。
2、焼豚、皮をむいたニンジン、水煮タケノコ、天津甘栗は1cm角に切る。シイタケは水につけて柔らかくもどし、軸を切り落として1cm角に切る。
【作り方】
1、炊飯器にもち米、＜調味料＞の材料を入れる。だし汁を1.5合の線まで入れ、具を加えてひと混ぜし、スイッチを入れる。
2、炊き上がったら15分蒸らし、全体に混ぜ合わせて器に盛る。
