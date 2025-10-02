町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が刊行されました。動乱の時代を描いた日本最大の軍記物語『太平記』が、町田さんの話し言葉＝「口訳」で圧倒的に面白く生まれ変わった本書は、今も昔も変わらない人間の愚かさと可笑しさと涙にみちた注目作です。本書に寄せた町田さんの特別エッセイを、「群像」2025年11月号より先行公開します。人間にとって一番恐ろしいもの人々が恐れ、抗しきれない根源的な恐怖の対象