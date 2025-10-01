アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は１日、傘下のアサヒ飲料とアサヒグループ食品が６〜１４日に予定していた清涼飲料水など新商品１２品の発売を延期すると発表した。サイバー攻撃によるシステム障害で受注や出荷業務が停止したためだ。１日夕時点でも復旧のめどが立っておらず、発売日は未定としている。システム障害を受け、１日には「アサヒスーパードライ」などグループの主力商品の一部受注対応を手作業で行ったこ