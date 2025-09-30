10月も値上げラッシュです。ペットボトル飲料は200円となり、パックご飯や納豆も価格が高くなります。食品以外でも、光熱費の上昇や75歳以上の医療費の窓口負担などで家計への打撃は大きくなりそうです。一方で、安くなっている野菜や果物もあります。そこで今回の#みんなのギモンでは、「10月もまた…何が値上げ？」をテーマに解説します。■ペットボトル飲料、200円に菅原薫・日本テレビ解説委員「10月からは、今以上に家計の負