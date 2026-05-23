東京都品川区は、値上げが予想される今夏の電気・ガス料金の補助として、区内の全２４万世帯を対象に４０００円を支給する方針を固めた。区によると、中東情勢の悪化を受けて電気・ガス料金を自治体が独自に補助するのは全国で初めて。６月から支給を始める。家計の負担軽減策を巡っては、政府・与党が７〜９月の電気・ガス料金の補助に５０００億円程度を充てることを検討しているが、それに先んじるかたちだ。原油価格の上