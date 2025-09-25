サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンの液晶画面保護とクリーニングクロスとしても使える3WAYマウスパッド「MPD-NOTE3シリーズ」を10月上旬に発売予定。薄型設計で、13.3〜14インチのノートパソコンに挟んで持ち運びできる。また、汚れた際は手洗いできるので、清潔に保つことができる。■さらさらした肌触りでスムーズなマウス操作ができるスムーズな操作が可能でマウスソールにも優しいソフトな表面素材のマウスパッド。■