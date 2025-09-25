3通りの使い方ができる！薄型マウスパッド
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンの液晶画面保護とクリーニングクロスとしても使える3WAYマウスパッド「MPD-NOTE3シリーズ」を10月上旬に発売予定。薄型設計で、13.3〜14インチのノートパソコンに挟んで持ち運びできる。また、汚れた際は手洗いできるので、清潔に保つことができる。
■さらさらした肌触りでスムーズなマウス操作ができる
スムーズな操作が可能でマウスソールにも優しいソフトな表面素材のマウスパッド。
■ノートパソコンに挟んで液晶画面の保護に使える
厚み約0.5mmの超薄型で、13.3〜14インチのノートパソコンに挟むことができる。持ち運びに便利なだけでなく、パソコンのキーボードと画面の接触による傷や、画面にキーの跡がつくのを防ぐ。
■クリーニングクロスとして、液晶画面のお掃除に使える
クリーニング効果があり液晶画面クリーナーとしても使用できる。汚れたら優しく中性洗剤で手洗いすることができる。
■裏面に滑り止め加工
裏面には滑り止め効果の高いシリコンドット加工がされている。
■ノートパソコン用3WAYマウスパッド「MPD-NOTE3BK（ブラック）」
