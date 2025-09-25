フリーアナウンサー笠井信輔（62）が25日、ブログを更新。「突然ですが、入院しました。報告が遅れましたが、月曜日に入院いたしました」と、22日に緊急入院していたと明らかにした。右目が腫れ、開かない状態になったという。19年12月に悪性リンパ腫の「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」と診断され、翌20年に完全寛解した経緯もあり、再検査を受けた。その結果、がんの再発ではなかったが、帯状疱疹（ほうしん）の悪化と判明。「