フジテレビ出身でフリーの笠井信輔アナウンサーが２２日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。高市早苗首相とトランプ米大統領による日米首脳会談についてコメントした。今回の会談では、ホルムズ海峡への艦船派遣を巡って、トランプ氏から直接の要求はなかった。この点について他のパネラーが「評価できる」と指摘すると、笠井アナは「…なんですが、やっぱり相手がトランプさんなんで、自衛隊派遣に関しては