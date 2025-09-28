ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 笠井信輔、帯状疱疹の悪化で車いす生活に「歩いてもふらつくので」 笠井信輔 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 笠井信輔、帯状疱疹の悪化で車いす生活に「歩いてもふらつくので」 2025年9月28日 12時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元フジテレビアナの笠井信輔が28日にInstagramを更新した 26日に「緊急入院しました」と伝え、帯状疱疹の悪化を報告していた 「体力も落ちて、歩いてもふらつくので、入院後は車椅子生活」と綴っている ◆笠井信輔が帯状疱疹の悪化で「車いす生活」と報告 この投稿をInstagramで見る 笠井信輔official(@shinsuke.kasai)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 緊急入院の笠井信輔、異変も１週間、仕事続け帯状疱疹悪化 右目視力０・２低下に痛み味覚障害も 2025年9月27日 6時50分 堀ちえみ、夫の目が真っ赤になり病院へ「結膜下出血とのこと」 2025年9月24日 16時12分 笠井信輔（62）、右目が開かず緊急入院したことを報告「恐れていたのは がん リンパ腫の再発です」 2025年9月26日 17時50分 レイザーラモンHG妻の42歳タレント、アクシデントで頚椎など負傷 2025年9月25日 11時0分 笠井信輔、緊急入院を報告 がん、リンパ腫の再発恐れるも検査結果にひと安心 2週間の療養で復帰へ 2025年9月26日 7時0分