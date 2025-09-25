群馬県前橋市役所に小川晶市長にかんするクレームが殺到している。事の発端は２４日に「ＮＥＷＳポストセブン」が報じた小川市長が配偶者のいる同市幹部職員の男性とラブホテルで複数回にわたって面会したという報道。同サイトは「前橋・４２歳女性市長が?連日ラブホ?昼も夜も土曜日もお盆も…お気に入りは?ロードサイドラブホ?お相手は部下の既婚・市幹部公用車を使って合流、男性の車に乗り換えて…」というタイトルでス