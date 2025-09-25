群馬県前橋市の小川晶市長（42）が同僚の既婚男性とラブホテルで10回以上面会していた問題を受けて、前橋市役所にきょう1日で約500件の問い合わせや苦情・クレームが来ている事が分かった。小川市長は24日、市職員の男性と2人で複数回にわたってホテルを訪れたとする報道を受けて臨時の記者会見を開き、「男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動で、深く反省している」などと謝罪した。2人でホテルを訪れた点は認めたが、