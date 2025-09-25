東京午前のドル円は１４８．５５円付近まで下げた後、１４８円後半で推移している。昨日のドル高の反動がドル円を一時圧迫したものの、ドル売りは続かず。昨日発言したグールズビー米シカゴ連銀総裁のように、米金融当局者らが利下げありきではない可能性が意識され、ドルの下支え要因となっている。先週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）のドットプロットような利下げが実現するのか不透明とみられている。