国連で演説するブラジルのルラ大統領＝23日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は23日、国連総会一般討論が始まったニューヨークの国連本部で、激しく対立しているブラジルのルラ大統領と鉢合わせて短時間会話を交わし、来週会談を実施することで合意したと明らかにした。演説では互いの外交政策への非難合戦を繰り広げた。トランプ氏の演説は全体で2番目。会場入りした際に1番目のルラ氏と遭遇し