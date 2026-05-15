ブラジルサッカー連盟は１４日、カルロ・アンチェロッティ監督との契約を４年間延長し、２０３０年Ｗ杯まで指揮を執ることが決まったことを発表した。同国サッカー連盟のホームページ上には、指揮官の「私は１年前にブラジルに到着しました。到着した瞬間から、この国にとってサッカーが何を意味するのかを理解しました。この１年間、ブラジル代表を世界の頂点に返り咲かせるために尽力してきました。しかし、ブラジルサッカー