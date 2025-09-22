「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、東洋エンジニアリングが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ２２日の東京市場で、東洋エンジは弱含み。８月１８日に年初来高値２０２２円をつけたあとの調整が続いているようだ。ただ、日本経済新聞電子版が２１日に「政府はレアアース（希土類）の採掘調査における環境ガイドラインを策定する」と報じたことから関連銘柄