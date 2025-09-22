「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、東洋エンジニアリング<6330.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



２２日の東京市場で、東洋エンジは弱含み。８月１８日に年初来高値２０２２円をつけたあとの調整が続いているようだ。ただ、日本経済新聞電子版が２１日に「政府はレアアース（希土類）の採掘調査における環境ガイドラインを策定する」と報じたことから関連銘柄として注目する向きもあるようで、これが買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は直近で１６日に「イタリアのＡＷＳ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎと、尿素プラント向け湿式電気集塵機（ＷＥＳＰ）に関する協業契約を締結した」と発表。ＡＷＳ社はＷＥＳＰの設計・納入を担う専属技術パートナーとして協力し、ＷＥＳＰの設計・納入を担い、東洋エンジはより環境負荷の少ない排気処理システムの提案を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS