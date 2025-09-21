中国では最近になり、飲食店チェーン展開大手の西貝餐飲が、調理済み食品を使用しているにもかかわらず「その場で炒めた」と宣伝したことが問題になったことをきっかけに、調理済み食品業界の基準と監督体制に対する広範な議論が発生した。この議論の背後には、中国の調理済み食品業界が急速に発展する中で直面している定義の曖昧さ、認識の不十分さ、消費者との認識のギャップといった複合的な問題が存在する。中国メディアの第一