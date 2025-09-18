【PS4 バージョン13.00】 9月17日 配信 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 4のシステムソフトウェアバージョン13.00を9月17日に配信した。 今回のアップデートでは一部の画面でメッセージや操作性を改善した。PS4がスタンバイモードであれば、次に本体を使用する際に自動でアップデートされる。