PS4システムソフトウェアアップデート13.00が配信
【PS4 バージョン13.00】 9月17日 配信
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 4のシステムソフトウェアバージョン13.00を9月17日に配信した。
今回のアップデートでは一部の画面でメッセージや操作性を改善した。PS4がスタンバイモードであれば、次に本体を使用する際に自動でアップデートされる。
本日よりPS4®システムソフトウェア バージョン13.00のアップデートを開始しています✨- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) September 17, 2025
アップデート内容・方法等は、こちらのページをご確認ください。
💡PS4®のシステムソフトウェアアップデートhttps://t.co/tKauRfV4SP pic.twitter.com/CObKHpQPCP
本日よりPS5®システムソフトウェア バージョン25.06-12.00.00のアップデートを開始しています✨- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) September 17, 2025
アップデート内容・方法等は、こちらのページをご確認ください。
💡PS5®のシステムソフトウェアアップデートhttps://t.co/iBqvDzwQgc pic.twitter.com/kK9qRAX27w
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.